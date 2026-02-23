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Психология и саморазвитие

Если не повезло с начальником: инструкция по выживанию

23 февраля
Теги
Осознанность
Переговоры
Работа в радость
Психология и саморазвитие
Если не повезло с начальником: инструкция по выживанию
23 февраля

Екатерина Кудрина
Екатерина Кудрина

Придирки. Любимчики. Стравливание коллег. Обесценивание. Вы устали, но молчите, потому что боитесь потерять работу.

«Руководитель из ада» — первая книга о токсичных боссах, основанная на российских реалиях. Доктор социологических наук Виктор Шейнов больше 30 лет изучает механизмы власти и влияния — на заводах, в НИИ, в офисах.

Он объясняет: проблема не в вас, а в системе, которую выстроил ваш начальник. Хорошая новость: систему можно взломать. Разобрать босса как часовой механизм — понять, где у него слабые пружины и как сделать так, чтобы он перестал отравлять вам жизнь.

Книга не обещает превратить руководителя в добряка. Но она даст то, что действительно в вашей власти: спокойствие, уверенность и умение защищать свои границы.



Руководитель из ада

Бумажная книга Электронная книга

Рентген для начальника

Есть начальники, которые орут не потому, что злые, а потому, что по-другому не умеют. А есть те, кто выстраивает систему, в которой вы постепенно теряете себя. Как их отличить?

«Подчиненные обязаны твердо знать: шеф всегда прав, и точка. Не признает своей неправоты, отвечать за его ошибки будут другие. Сотрудники? Не просто исполнители работ, но — психологически — инструмент самоутверждения».

Это портрет автократа. А вот еще один типаж — «чайка-менеджмент»:

«Прилетает, создает много шума, гадит на всех и улетает. Накричать-то он накричит, но после него остается хаос, разбираться с которым приходится подчиненным»

Виктор Шейнов, один из самых авторитетных русскоязычных экспертов по психологическому влиянию, разбирает по косточкам 20+ типов токсичных начальников — вы почти наверняка узнаете своего. И найдете не просто описания, а готовый инструментарий: алгоритмы защиты от манипуляций, анализ кейсов и тесты для самооценки.

Книга поможет освоить психологические техники, методы и приемы. Увидите первопричины конфликтов, механизмы манипуляций — сможете нейтрализовать токсичные действия как руководителей, так и подчиненных (если они у вас есть).

Изнанка токсичности

Токсичный начальник — это не просто тот, кто повышает голос. Токсичный — тот, кто отравляет. Без причины, просто потому что может. И отрава эта действует медленно: сначала падает настроение, потом продуктивность, а следом и психологическое здоровье. Пострадавшим часто кажется, что выход один — увольняться.

Но вот вопрос: вы уходите от плохой работы или от плохого человека? На новом месте будет другой начальник. А он точно окажется лучше?

В книге детально разбирается механика манипуляций — и со стороны начальства, и со стороны коллег. Как на вас вешают чужую работу? Как давят на жалость или чувство вины? И главное — как это пресекать.

Вот пример: начальник отправил старательного подчиненного к главбуху за подписью. Но у главбуха правило: общаться только с руководителями. Она грубо выставила сотрудника, еще и отчитала, как мальчишку. Когда подчиненный вернулся ни с чем, начальник забрал документы и недовольно бросил: «Ничего поручить нельзя!»

Сотрудник оказался крайним и получил двойной удар по самооценке. Хуже всего то, что начальник знал о порядке главбуха, но все равно послал подчиненного «под раздачу».

Распознавать такие механизмы — первый шаг к защите. Второй — знать, что противопоставить.
Что еще почитать:

Как не подкидывать дрова

Знаете поговорку: слово не воробей, вылетит — не поймаешь? В психологии для таких слов есть точное название — конфликтогены. Это фразы и поступки, которые сами по себе вроде бы мелочь, но именно с них начинаются 80% ссор на пустом месте. «Ты меня не так понял». «Я, конечно, не профессор, но…». Каждый из нас сотни раз говорил нечто подобное и даже не замечал. А зря.

Конфликтогены делятся на шесть типов: стремление показать свое превосходство, вспышка агрессии, эгоизм, нарушение правил, неудачное стечение обстоятельств и неопределенность. Самое опасное — они срабатывают не всегда.

Мы бросаем фразу, конфликта нет, и в следующий раз бросаем снова. А потом — бац! — и пожар.

Что делать? Во-первых, запомнить главный закон: не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. Иначе запустится цепная реакция: бросили спичку — вам ответили головешкой — вы кинули бревно.

Во-вторых, попробовать посмотреть на ситуацию глазами другого. Представить, что он чувствует. В-третьих, проявлять доброжелательность. Звучит как банальность, но работает безотказно.

И помните Лао-Цзы: «Реки и ручьи отдают свою воду морям потому, что те ниже их. Так и человек, желая возвыситься, должен держать себя ниже других». Самый надежный способ не нарваться на конфликт — не доказывать свое превосходство. Оно и так будет заметно.

Что еще важного

«Руководитель из ада» — редкий случай, когда книга полезна всем сторонам конфликта. Подчиненным — чтобы защитить себя и перестать тратить энергию на выживание. Руководителям — чтобы увидеть свои слепые зоны и понять, почему уходят лучшие. Специалистам по HR — чтобы получить инструмент диагностики и помощи команде.

Вот что еще вы найдете под обложкой:

  • Практикум по убеждению с разбором сложных диалогов
  • Приемы, которые работают даже с самыми несговорчивыми собеседниками
  • Как распознать токсичного начальника еще на собеседовании
  • Как подчиненные манипулируют начальниками (и как начальники манипулируют подчиненными)
  • Разбор реальных конфликтов в организациях
  • Как отвечать на критику, не раскрывая рта
  • Советы для руководителей, как не стать токсичным

Токсичные начальники были и будут. Но это не значит, что с ними нужно мириться. Прочитав эту книгу, вы перестанете тратить энергию на выживание и сможете наконец заняться работой и жизнью. Не оставляйте себя без защиты.

По материалам книги «Руководитель из ада».

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Теги
Осознанность
Переговоры
Работа в радость
Рубрика
Психология и саморазвитие
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