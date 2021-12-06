Новогодний стол в стиле романов о Гарри Поттере: блюда прямо с кухни Хогвартса



Екатерина Ушахина

Идеальное завершение идеального праздника: столы ломятся от яств и напитков, а волшебные хлопушки взрываются россыпью магических искр.

А что если внести изюминку в праздничные угощения и отметить Новый год в стиле Хогвартса. В этой статье мы собрали рецепты с щепоткой магии и волшебства, без которых не обходится ни одно торжество. Вот она праздничная вкуснятина из «Неофициальной кулинарной книги Хогвартса».

Креветочный коктейль

Креветочный коктейль — идеальная закуска для роскошного приема или бала. И готовится он очень просто.

Для креветок: 6 стаканов воды, 1 ст. л. соли, четверть стакана тростникового сахара, 2 лимона, 330 г вареных креветок, свежих или размороженных, очищенных от голов и внутренностей, но с хвостиками, 8 стаканов льда

Для коктейльного соуса: полстакана кетчупа, сок четверти лимона, 1 ст. л. хрена, четверть ч. л. чесночного порошка, половина ч. л. свежемолотого черного перца.

1. Налейте в большую кастрюлю воду, добавьте соль и сахар и поставьте на средний огонь. Порежьте лимоны пополам и выдавите сок. Вылейте сок в кастрюлю, туда же бросьте сами половинки плодов. Доведите воду до несильного кипения и дождитесь полного растворения соли и сахара.

2. Снимите кастрюлю с огня, положите креветки в кастрюлю и оставьте их там, не накрывая, на 3-4 минуты. Высыпьте лед в кастрюлю с креветками, оставьте на 10-15 минут.

3. Слейте жидкость и обсушите креветки бумажными полотенцами. Накройте креветки и поставьте в холодильник до подачи (желательно на час или больше).

4. Приготовьте коктейльный соус: соедините все ингредиенты в указанном порядке и тщательно перемешайте до однородности. Охладите соус в течение часа или больше и подавайте с креветками

Запеченная индейка

Ни один традиционный рождественский обед в Англии — и школа волшебников не исключение — не обходится без золотистой индейки. Эти птички требуют умелого обращения, особенно если под рукой нет волшебной палочки или опытного домового эльфа вроде Добби.

Для индейки: индейка весом 5–7 кг, 6-8 зубчиков чеснока, полстакана оливкового масла, 2 апельсина (нарезать кружками), 2 лимона (нарезать кружками), половина ч. л. чесночного порошка и лукового порошка, четверть ч. л. морской соли, свежемолотого черного перца, сушеной петрушки.

Для зеленого масла: 8 ст. л. мягкого сливочного масла, четверть стакана мелко нарезанной кинзы без стебельков, 4 зубчика чеснока (мелко нарезать или пропустить через давилку), половина ч. л. морской соли и столько же свежемолотого черного перца.

1. Разогрейте духовку. Смешайте все ингредиенты для зеленого масла до однородной консистенции. Отставьте в сторону. Выстелите большой противень фольгой и как можно ровнее распределите по ней четверть стакана оливкового масла.

2. Разложите кружочки апельсина и лимона на противне как можно ровнее. Посыпьте «подушку» из цитрусовых чесночным и луковым порошком, морской солью, молотым перцем и сушеной петрушкой.

3. Тщательно промойте птицу теплой водой и обсушите бумажными салфетками или хлопчатобумажным полотенцем.

4. Положите индейку на подушку из цитрусовых грудкой вниз. Нашпигуйте индейку чесноком. Не забудьте очистить дольки от шелухи и слегка раздавить их, чтобы они отдали аромат и вкус.

5. Нафаршируйте индейку оставшимися кружочками лимона и апельсина. Чтобы кожа не сгорела и не пересохла, натрите ее половиной зеленого масла с помощью вилки. Старайтесь не пропустить ни сантиметра. Кое-где останутся комочки масла, но это не страшно. Полейте индейку оставшейся четвертью стакана оливкового масла. Слегка посыпьте птицу солью и перцем, чтобы подчеркнуть вкус. Накройте ее фольгой и отправьте в духовку.

6. Установите таймер и запекайте индейку половину того времени, что указано в таблице. Достаньте индейку, переверните, надев жаропрочные рукавицы или обернув руки чистыми полотенцами, и расположите грудкой вверх.

7. С помощью вилки намажьте кожу индейки оставшимся зеленым маслом и слегка присыпьте солью и перцем. Уменьшите огонь.

8. Полейте индейку выделившимся соком и накройте фольгой. Запекайте еще час. Выдвиньте противень из духовки, еще раз полейте индейку собственным соком, накройте, уберите обратно в духовку и запекайте еще полчаса. Через 30 минут в последний раз полейте птицу соком и отправьте в духовку, не закрывая ее. Запекайте оставшееся время по таблице, пока таймер не сработает.

Воткните термометр для мяса между грудкой и ножкой, чтобы измерить внутреннюю температуру птицы. Она должна быть равна 75 градусам.

Рождественский пудинг

Рождественский пудинг в Хогвартсе готовили аж со дня основания школы, а может, и задолго до этого. У многих британских семей свой секретный рецепт этого традиционного праздничного блюда, также известного как «сливовый пудинг» (хотя слив в нем нет). Наверняка повара магических школ готовят совершенно особенный пудинг для учеников и преподавателей.

Вам понадобится: 1 стакан изюма, 1 стакан мелко порубленной кураги, 1, 5 ч. л. соды, четверть ч. л. соли, 1 стакан сливочного масла (натереть на терке), плюс еще немного для смазывания формы и фольги, 1 стакан крошек свежего ржаного хлеба, 1 стакан светлого тростникового сахара, 1 стакан ассорти орехов, 1 ч. л. молотой корицы, четверть ч. л. молотого душистого перца, молотой гвоздики, молотого имбиря, молотого кориандра, 1 стакан молока, 1 крупное яйцо.

1. Возьмите сковороду большего размера, чем форма для пудинга, и наполните ее водой до половины. Поставьте на плиту на маленький огонь и вскипятите воду, пока готовите пудинг. Смажьте форму для пудинга изнутри сливочным маслом и отставьте в сторону.

2. Соедините сухофрукты, муку, соду, соль, сливочное масло, хлебные крошки, сахар, орехи и пряности в большой миске. Тщательно перемешайте, размазывая масло, чтобы не осталось комков. Добавьте молоко и яйцо. Соедините ингредиенты в однородную массу. Вылейте смесь в форму для пудинга.

3. Вырежьте два квадратика фольги, которыми можно накрыть форму. Смажьте сливочным маслом фольгу изнутри и накройте форму квадратиками внахлест, чтобы посередине образовалась складочка: это даст пудингу возможность подняться.

4. Осторожно поместите форму с пудингом в кипящую воду. Вода должна доходить примерно до середины формы. Если воды маловато, долейте еще. Варите пудинг 3, 5 часа и следите за тем, чтобы фольга не сместилась. Проверяйте уровень воды и подливайте, если она испарится. Когда пудинг затвердеет и его можно будет перевернуть на тарелку, подавайте его сразу же, горячим, или охладите в течение минут, заверните в пленку и новый слой фольги и уберите в холодильник. Перед подачей полейте пудинг ирисочным соусом.

Для ирисочного соуса: 5 ст. л. сливочного масла, полстакана коричневого сахара, три четверти стакана жирных сливок, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Соедините все ингредиенты в сотейнике и медленно доведите до кипения на среднем огне. Кипятите 2-3 минуты, постоянно помешивая. Снимите сотейник с огня, когда сахар полностью растворится, а соус слегка загустеет и приобретет бледно-карамельный оттенок.

Трайфл с шоколадным печеньем

Еще один вариант традиционного английского десерта со вкусом мятных леденцов и шоколада. Идеальная рождественская и новогодняя сладость!

Понадобится: 2 шоколадных бисквитных коржа, без начинки и крема, 4 стакана ванильного пудинга, 1 пачка шоколадного печенья, поломать на кусочки 220 мл взбитых сливок, красно-белые полосатые мятные леденцы для украшения.

1. Порежьте охлажденные коржи на квадратики.

2. Вылейте два стакана пудинга на дно большой формы для трайфла (можно использовать стеклянную вазу или салатницу). Если вы подаете трайфл в стаканах, положите на дно каждого несколько столовых ложек пудинга.

3. Добавьте слой крошеного печенья. Добавьте взбитые сливки. Повторите слои: ванильный пудинг, печенье, взбитые сливки. Верхний слой должен состоять из взбитых сливок. Украсьте десерт леденцами и кусочками печенья.

Домашние шоколадные ириски

Вкуснейшие домашние ириски достались в подарок Гарри на первом году обучения. Вот рецепт лакомства, которое вполне может стать и рождественским, и новогодним угощением. В него входят орехи, но добавлять их не обязательно.

Вам понадобится: кокосовое масло в спрее, 3 стакана капель из темного шоколада, 1 банка (400 мл) сгущенного молока с сахаром, щепотка соли, 1,5 ч. л. ванильного экстракта, 1 стакан рубленого пекана или других орехов.

1. Сбрызните стеклянную форму для запекания со стороной 20 см кокосовым маслом. В кастрюле среднего размера на небольшом огне перемешайте шоколадные капли, сгущенное молоко и соль.

2. Мешайте постоянно, чтобы шоколад не пригорел. . Когда шоколад полностью растает и ингредиенты смешаются в однородную массу — через 3-4 минуты, — снимите кастрюлю с огня.

3. Добавьте ванильный экстракт и орехи и перемешивайте 3 минуты. Вылейте смесь в форму для запекания и равномерно распределите.

4. Охлаждайте 2 часа. Порежьте на 30 квадратиков и подавайте.

Рыжая шипучка

Вдохновением для этого напитка стали наши любимые близнецы Фред и Джордж Уизли, те самые, что однажды запустили фейерверки прямо в замке (и даже изобрели свой — под названием «Фокус-покус»). Вкус у напитка как у ванильно-апельсинового шипучего леденца — только лучше!

Вам понадобится: апельсиновый сок, молотая корица, сахар, 2 л апельсинового газированного напитка (все сразу использовать не будем), 2 стакана крем-соды (или другой газировки со вкусом ванили), 1 ст. л. ванильного экстракта, ломтики апельсина, апельсиновая цедра и зерна ванили для украшения, взбитые сливки (не обязательно).

1. Налейте апельсиновый сок в вазу или миску, в которую можно окунуть стакан.

2. Во второй миске такого же размера смешайте сахар с корицей.

3. Обмакните ободок каждого стакана сначала в апельсиновый сок, затем в сахар с корицей. Отставьте стаканы в сторону.

4. В кувшине или большой бутылке соедините апельсиновую газировку — всю, за исключением двух стаканов, — крем-соду и ванильный экстракт. Перемешайте или встряхните.

5. Добавьте несколько столовых ложек взбитых сливок и снова перемешайте или встряхните.

6. Влейте оставшиеся стакана апельсиновой газировки, чтобы пузырьки не вышли. Аккуратно разлейте шипучку по бокалам и украсьте ломтиками апельсина, апельсиновой цедрой, зернышком ванили и, если хотите, взбитыми сливками.

По материалам книги «Неофициальной кулинарной книги Хогвартса».